ma, in generale, in tutto il quartiere, sia effettuato un servizi straordinario di derattizzazione. "Quando ero consigliere ho segnalato tantissime volte la presenza di roditori - afferma Mascali. Oggi, da cittadini, continuo a farlo, perchè ritengo vergognoso che un ufficio postale debba chiudere per condizioni igieniche e che i cittadini siano costretti a recarsi all'ufficio postale di via Pacinotti".il primo caso. "È già successo tre volte dall'inizio dell'anno - prosegue - e la situazione non è accettabile. Ho parlato con il direttore e conferma la presenza di roditori. Occorre intervenire - conclude - per questo chiedo all'amministrazione comunale di attivarsi per risolvere questo problema".