“Piazza Bellini e il suo teatro sono un simbolo di questa città – dichiara il Questore Francini – e anche quest’anno abbiamo voluto celebrare la festa della Polizia di Stato in questo luogo”.Piazza Bellini e il centro storico con la sua Movida sono stati al centro degli ultimi accadimenti di cronaca nera.“La Movida non è una cosa negativa – continua Francini – ma ha degli effetti collaterali e siamo molto preoccupati di questi fenomeni. La Prefettura e la Questura stanno cercando di coordinare tutti gli enti preposti. Non è solo un problema di Polizia, i fatti criminali a Catania vengono perseguiti e risolti. Qui ci troviamo di fronte a un fenomeno diverso, disturbo della quiete pubblica, disordine urbano, illegalità diffuse. Noi facciamo la nostra parte, ma altri enti devono intervenire, il Comune innanzitutto, il volontariato, le associazioni di categoria, gruppi di vicinato che stiamo cercando di organizzare, un lavoro che richiede un po’ di tempo e un confronto continuo con altre istituzioni”.“La Festa della Polizia unisce tanti valori – dichiara il Vice Direttore della Pubblica Sicurezza Vittorio Rizzi – la nostra storia e il nostro presente. Ho scelto di venire a Catania per la riconoscenza che, lo Stato, deve agli uomini e alle donne della Polizia etnea per il lavoro straordinario che fanno. Il rapporto Eurispes pone la Polizia al primo posto tra le forze di pubblica sicurezza, questo vuol dire che il lavoro che svolgiamo insieme e vicino alla gente viene riconosciuto e legittimato dal consenso.”di consenso tra gli italiani, quasi 8 punti in più rispetto al 2018 e prima tra le forze di pubblica sicurezza a livello Nazionale. Insieme al Questore Alberto Francini e al vice direttore Vittorio Rizzi presenti all’interno del teatro Bellini il Prefetto di Catania Claudio Sammartino, il sindaco Salvo Pogliese e tutte le autorità civili, religiose e militari del capoluogo etneo.