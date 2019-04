Tutte i poliziotti premiati in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della polizia di stato a Catania.MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILEal Sovrintendente Francesco BONANNO della Squadra Mobile.Motivazione: “Libero dal servizio si introduceva in un immobile dal quale fuoriuscivano fiamme e fumo e, incurante del pericolo, dopo aver preso in braccio un’anziana donna, la portava al sicuro fuori dall’edificio. Successivamente rientrava nell’abitazione, ormai satura di fumo, riuscendo a trarre in salvo anche la badante”PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIOal Sovrintendente Roberto Latino della Squadra Mobile.Motivazione: “Traeva in arresto due pregiudicati responsabili di rapina aggravata. Nella circostanza inseguiva i due, che si dileguavano a bordo di un motociclo, dopo aver sottratto una borsa a due turiste, fino ad uno stabile abbandonato, ove i rei si introducevano per far perdere le tracce, traendone in arresto uno dei malviventi al termine di un pericoloso inseguimento sul tetto dell’edificio.”al Vice Sovrintendente Piero Paolo DI PRIMA della Squadra MobileMotivazione: “Espletava un intervento di soccorso pubblico a favore di un giovane extracomunitario che, dopo essersi tuffato in mare, rischiava di annegare, travolto dalle correnti. Nella circostanza, sfidando i flutti, raggiungeva a nuoto il malcapitato, lo metteva in sicurezza su una imbarcazione e gli praticava le manovre rianimatorie di primo soccorso, affidandolo ai sanitari nel frattempo sopraggiunti.”al Vice Sovrintendente Gaetano CAMPIONE del X Reparto Mobile.Motivazione: “Libero dal servizio e senza arma d’ordinanza affrontava due soggetti, armati di pistola e mazza di ferro che, introdottisi all’interno di un ufficio postale minacciavano i presenti nell’intento di effettuare una rapina. Affrontati i malviventi riusciva a metterli in fuga interrompendo così l’evento criminoso”all’Assistente Capo Alfio CASTORINA del Commissariato di PS Acireale.Motivazione: “Incurante del pericolo, espletava una attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo un giovane che, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, minacciava di volersi gettare da un ponte ferroviario.”ENCOMI SOLENNIPrimo Dirigentedr. Tito CICERO****Sostituto CommissarioAlfio Alfredo DI SALVO****Ispettori Superiori:Antonino COPPOLANicolò ROMANOSalvatore SCHILIRO’Giuseppe COCO****Sovrintendenti Capo:Riccardo VAGLIASINDIFrancesco LO CERTO****Sovrintendenti:Massimo RAOAntonino Filippo CARIOTTICorrado FRATANTONIOMario SCHILIRO’****Vice Sovrintendenti:Vincenzo Renato PLATANIA****Assistenti Capo Coordinatore:Giuseppe MUNIVincenzo STISSI****Assistenti Capo:Giuseppe Orazio SPARTA’Fabio TUDISCOSalvatore RIZZOSebastiano CANNAVO’Gaetano CUCUCCIO****Assistente:Giuseppe Davide GUALTIERI****Agente Scelto:Cristian FIORIGLIO