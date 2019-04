svolto nell’ambito della direttiva ministeriale denominata “Scuole Sicure”, hanno eseguito un controllo nell’istituto d’istruzione superiore “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Grazie al prezioso fiuto del Labrador “Ivan”, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, i militari hanno scovato un involucro di carta stagnola contenente circa 3 grammi di marijuana, occultato all’interno di un foro praticato sulla porta del bagno degli studenti maschi.di recupero per minorenni di via Madonna della Via, dove l’altro cane, il pastore tedesco “Zero”, ha scovato circa 6 grammi di hashish, nascosti da due giovani ospiti dentro uno zaino e un pacchetto di sigarette. I minorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti.