CATANIA - "La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha deliberato la proroga di ulteriori 30 giorni del termine per la procedura di rilevazione delle passività del Comune fino al 31/12/2018". Lo rende noto con una nota l'ufficio stampa del Comune. "Pertanto, il termine perentorio per presentare istanza in carta libera di ammissione alla massa passiva del Comune come da modulistica pubblicata sul sito del comune di Catania, è adesso fissato al 23 maggio 2019", si legge.