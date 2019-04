il mare e la vulcanica creatività catanese faranno da contorno alla due giorni che ospiterà tantissimi artisti del tatuaggio di fama mondiale e sono già numerosissimi gli accessi al sito (cataniatattooconvention.it) e alla pagina Facebook (@CataniaTattooConvention.it) i dettagli dell’evento. “Catania Tattoo Convention” sarà l’occasione per vedere all’opera i migliori tatuatori della scena.atuatori che saranno presenti alla due giorni e “affidarsi” al suo estro creativo per avere un’opera d’arte sulla pelle. Ai piedi dell’Etna verranno i più noti artisti provenienti da America, Giappone, Argenitna, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia e Svezia, Ungheria nonché tantissimi da tutte le città d’Italia (Roma, Milano, Napoli, Arezzo, Genova, Bolzano, Verona, Vicenza e Pistoia solo per citarne alcune). Ci saranno i tatuaggi e non solo.con libri, accessori, abbigliamento. Nelle prossime settimane arriveranno tante altre sorprese e il programma dettagliato della due giorni che farà divenire Catania l’ombelico del mondo dei tatuaggi. Info: L’apertura al pubblico sarà alle ore 11. Ecco i numeri dell’edizione : 2 giorni dell’evento, 170 tatuatori, 50.000 accessi al sito 12.000 fan su Facebook, 20 Paesi rappresentati, oltre 6000 follower su Instangram