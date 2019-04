a seguito del ricorso dei difensori che assistono i tre indagati arrestati dai carabinieri per il presunto stupro di gruppo che vede vittima una giovane americana. L'avvocato Giovanni Avila, difensore di Spampinato, prima di entrare in aula ha rimarcato la strategia difensiva: "Dalle indagini emerge una ricostruzione alternativa". "Le contraddizioni importanti nell'Inchiesta", a cui si riferisce il criminologo riguardano diversi aspetti tra cui "il luogo da cui la ragazza dice di avere inviato i messaggi vocali e le richieste di aiuto". Inoltre Avila ha evidenziato che "i tre indagati forniscono da subito un'unica versione senza contraddirsi e sono gli unici che mantengono nei loro telefonini tutti i dati senza alcuna cancellazione o alterazione". Cosa che invece avrebbe fatto la presunta vittima.Agatino Valentino Spampinato, difeso da Avila con la collega Monica Catalano, Roberto Mirabella, assistiti sempre dall'avvocato Catalano, e Salvatore Castrogiovanni, difeso da Maria Luisa Ferrari. "Chiederemo l'annullamento della misura", ha concluso Avila. La decisione del Tribunale del Riesame arriverà entro domani, giorno in cui scadranno i termini previsti dalla legge.La Gip ha già accolto l'istanza: l'udienza in cui saranno presenti tutte le parti servirà a raccogliere la deposizione della diciannovenne statunitense, assistita dall'avvocato Mirella Viscuso. Un esame con contraddittorio che potrà entrare a pieno titolo in un eventuale processo.