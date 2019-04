Ramacca, scovato centro scommesse illegale

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone, nel corso di un primo controllo all’interno di un

di Ramacca (CT), hanno scoperto un illegale centro scommesse che operava mediante l’accesso

a siti di

esteri privi della necessaria autorizzazione statale. L’intervento ha portato al sequestro dei computer e apparecchiature utilizzate per l’accettazione delle scommesse da banco, nonché di 1.200 euro costituenti il provento dell’attività delittuosa.

Gli altri due interventi dei Finanzieri di Caltagirone sono stati eseguiti in una sala giochi del centro cittadino di Ramacca e presso un noto bar di Granieri (frazione del Comune di Caltagirone). Presso ciascuna attività commerciale è stato rinvenuto un apparecchio illegale che permette la riscossione in denaro delle relative vincite. In particolare si tratta di apparecchi illeciti del tipo

che, privi di autorizzazione e di connessione alla rete gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impediscono il monitoraggio delle giocate ed il prelievo della relativa imposta.

I titolari dei due esercizi sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20.000 euro.

Nel bar di Granieri, inoltre, i militari hanno rilevato la presenza di due lavoratrici non regolarmente assunte e per tale motivo all’esercente è stata altresì contestata la relativa violazione di legge che prevede una sanzione pecuniaria da 3.600 euro fino a 21.600 euro.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria calatina per il reato di Esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa (che prevede una pena detentiva fino a tre anni di reclusione) e segnalato alla competente Autorità amministrativa per non aver assolto agli obblighi, previsti dalla normativa antiriciclaggio, di identificazione degli scommettitori che hanno effettuato operazioni di gioco per importi pari o superiori a 2.000 euro.