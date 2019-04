Quindi, Palermo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato catanese Emanuele Palermo (classe 1982), in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso 6 aprile, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Acireale, ha arrestato l’uomo con oltre 2 kilogrammi di marijuana.spaccio di marijuana nel centro cittadino acese. Il pusher è stato intercettato dai poliziotti nella via IV novembre del Comune di Aci Catena, alla guida delle propria autovettura; la perquisizione effettuata sul posto consentiva di rinvenire addosso un involucro di cellophane contenente sostanza erbacea presumibilmente stupefacente di tipo marijuana del peso di 6 grammi circa e la somma di euro 255 in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. L’operazione di P.G. si estendeva ad altri due luoghi di pertinenza dell’uomo, insistenti sempre nel Comune di Aci Catena, dove venivano rinvenute circa 350 dosi, minuziosamente confezionate in bustine da 6 grammi cadauno, pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio al dettaglio.Su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato, è stato sottoposto a Giudizio per Direttissima innanzi il Tribunale monocratico di Catania, che in ragione dei precedenti penali specifici e della notevole entità dello stupefacente rinvenuto, è stata disposta a carico del PALERMO Emanuele la Custodia Cautelare in Carcere.