ieri sera hanno arrestato i pregiudicati catanesi Alfio Denny Mascali, 21 anni, e Concetto Ventimiglia, 31 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti nel popoloso quartiere di San Cristoforo tra le vie Piombai e delle Calcare, hanno osservato Mascali che prendeva contatto con gli acquirenti in transito e, quale vedetta, consentiva al Ventimiglia di rifornirsi dello stupefacente richiesto custodito in un vicino rudere.lo smercio al dettaglio custodite in involucri termosaldati in cellophane, circa 250 grammi di marijuana anch’essa suddivisa in involucri di carta stagnola e 330 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività illecita.Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati associati alla Casa Circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..