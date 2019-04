Mirabella: soldato del boss Turatello

”. Queste le parole utilizzate dal Gip Giancarlo Cascino per descrivere il profilo criminale di uno degli indagati dell’ordinanza eseguita la scorsa settimana dalla Squadra Mobile di Catania (operazione Capricornus). Un nome, quello di Gaetano Mirabella, che riporta alla memoria una sanguinaria pagina della storia del crimine organizzato. E che ha come teatro la città di Milano, la capitale economico-finanziaria d’Italia.E così all’ombra della Madonnina si sono consumati omicidi, rapine e sequestri di persone. Tra i protagonisti di quella cruenta mattanza ci sono i fratelli Mirabella, tra cui proprio Gaetano. Meglio conosciuti come i ‘cipudda. Infanzia tra le strade di Cibali, quartiere catanese dove sorge lo stadio, e poi da giovanissimi partenza per Milano. I fratelli Mirabella si fanno subito notare nel mondo della malavita milanese. I ‘cipudda entrano nelle grazie di chi, in quel periodo, comandava il crimine a Milano, Francis Turatello, ‘faccia d’angelo. Così i Mirabella entrano nell’esercito di Turatello nella guerra contro Renato Vallanzasca. Quest’ultimo alla fine decide di firmare l’armistizio con Turatello. E diventano amici. Amici al punto tale che Vallanzesca lo sceglie come testimone di nozze. Il 2 aprile 1977 Turalello è arrestato in pizza Cordusio a Milano. Lo scettro passa al suo luogotenente, Angelo Epinamonda, detto il talebano. Il boss è così assetato di potere che decide di dichiarare guerra al suo stesso capo.Turatello è ucciso mentre si trova in carcere: il suo corpo dilaniato. I ‘Cipudda negli anni perdono potere. E inoltre alcuni di loro muoiono, o perché ammazzati o per motivi naturali. Due dei fratelli sono crivellati dai soldati di Epanimonda (Rosario a Milano, Giovanni a Grottaminarda), un altro muore invece in una sparatoria della polizia. Il fratello con il più alto profilo criminale, Salvatore, in una pausa processuale, riesce a sfregiare Epanimonda. Dopo una lunga detenzione è stato carcerato. Ed è morto per cause non legate al crimine organizzato. A distanza di oltre 40 anni uno dei ‘Cipudda è tornato alla ribalta nazionale per un’inchiesta sul narcotraffico. La polizia lo ha arrestato a Roma. Mirabella è detenuto in regime di semilibertà a Rebibbia.