e l'amministrazione comunale. Ieri sera una nuova manifestazione di protesta è stata organizzata davanti alla sede provvisoria del Comune di Linguaglossa per chiedere ancora una volta alla politica locale di dare certezze sulla programmazione di sviluppo economico, affidando la gestione della strada di accesso ai crateri dell'Etna non più per 1 o 2 anni, ma almeno per un decennio. Un'indeterminatezza che penalizza non solo la categoria ma l'intero paese. “A metà aprile non sappiamo ancora nulla – dichiara Nikos Lo Giudice, presidente del comitato – Non sappiamo chi gestirà la strada di accesso né per quanto tempo. Abbiamo bisogno di un progetto di almeno 9 o 10 anni. E' impensabile pensare di programmare per 2 anni. L'ultimo affidamento è stato di 1 anno con risultati naturalmente disastrosi”. Servizi stabili e duraturi rappresentano un punto di partenza imprescindibile per proporre un'offerta turistica che sia credibile. Il “malato Etna nord”, come lo definiscono i membri del comitato, necessita di cure lunghe, impegnative e dispendiose. Ed in primis è necessario recuperare credibilità tra tour operator e gestori dei flussi turistici. “Le recenti vicende giudiziarie purtroppo – spiega ancora il presidente del comitato - non aiutano in questo momento”. Il riferimento è all'inchiesta Aetna con cui, lo scorso novembre, la Guardia di Finanza della Compagnia di Riposto, coordinata dalla Procura di Catania, ha scoperchiato un sistema di corruzione per la gestione dei servizi sul vulcano.per un periodo definito congruo. Ma per gli operatori di settore ancora nulla di concreto nella direzione richiesta. La battaglia è appena all'inizio. Il comitato è nato infatti solo lo scorso 2 aprile sulla spinta di 35 operatori turistici. “Il nostro progetto è stato via via condiviso anche da commercianti e cittadini – prosegue Lo Giudice – In passato non c'è mai stata una tale unione di intenti tra commercianti del paese e operatori di Piano Provenzana. Questo per noi rappresenta un primo risultato importante”.“Questo movimento spontaneo è in malafede – dice senza mezzi termini il sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi - Loro hanno proposto in prima battuta che il bando per le escursioni ai sommitali non fosse annuale ma pluriennale perché questo consente una programmazione turistica migliore. Tutto assolutamente condivisibile. Ma noi abbiamo avviato un progetto di finanza che prevede, oltre alla gestione della strada, anche altre opere per essere un po' al passo con Etna sud e dare infrastrutture che qui sono mancate. La strada è un elemento importante ma non è l'unico. A Piano Provenzana dopo l'eruzione non si dorme e allora l'idea, per esempio, è quella di dare in concessione dei lotti in maniera tale che si possano fare degli alberghi. Se noi – prosegue il primo cittadino - in una prima fase avevamo immaginato un bando di 2 o 3 anni, dopo il confronto con gli operatori abbiamo valutato i 5 o 6 anni. Ma 9 anni con il regime autorizzatorio mi sembra un tempo troppo lungo”. Il primo cittadino lamenta l'assoluta mancanza di volontà di mediazione da parte del neo comitato. “Abbiamo avuto svariati incontri e loro finora non hanno dato spazio ad alcuna mediazione – conclude Puglisi - Noi siamo andati loro incontro, arrivando a 5 o 6 anni. Loro invece sono rimasti fermi sulle stesse posizioni ed anzi hanno alzato i toni. E' diventata una barricata cavalcata dall'opposizione. C'è molta gente in buona fede tra di loro, ma ci sono anche persone in mala fede che stanno cercando di approfittarne”.