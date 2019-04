è stata lanciata la lista della sinistra per la partecipazione alle prossime elezioni europee. Presenti le forze politiche (Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Per i molti, Laburisti per il Sud), esponenti del mondo femminista, dei comitati per la difesa della Costituzione, delle associazioni ambientaliste, attivisti dei movimenti, rappresentanti di altre province (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta).italiana), Milena Angiletti (Prc), Pippo Castelli (Per i molti), Resi Iurato (Scicli bene comune), Andrea Costa (Siracusa), Giandomenico Morabito (La casa della sinistra, Belpasso), Enza Venezia e Claudio Colletti (circolo Teresa Mattei), Anna Bonforte (attivista) la storica Emma Baeri (gruppo femminista Rivoltapagina), il cui intervento ha chiesto una radicale definizione della lista in senso femminista. Sono poi intervenuti Matteo Iannitti (Catania bene comune) e Resi Iurato (Scicli bene comune), che hanno messo in luce anche i caratteri ambientalisti, antirazzisti e antiliberisti della lista che si chiamerà "la Sinistra" e che nel simbolo richiamerà i loghi della Sinistra europea e del gruppo parlamentare del Gue/Ngl.politica alle destre e alle politiche neoliberiste del PD, sulle questioni del lavoro, dei diritti sociali e civili, dell'accoglienza e dell'antirazzismo, l'Assemblea ha proposto unanimemente le candidature alle elezioni europee di Matteo Iannitti e di Resi Iurato nel collegio delle isole Sicilia-Sardegna.