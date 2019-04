, oncologia o chirurgia plastica. E ancora distribuzione di alimenti, abbigliamento e farmaci. Tutto questo è l’Opera assistenza infermi Beato Card. G.B. Dusmet presentata stamattina nel salone dell’Arcivescovado di Catania alla presenza dell’Arcivescovo S.E. Mons. Salvatore Gristina e il responsabile dell’Ufficio Pastorale della Salute, don Mario Torracca che lavora all’apertura di questo ambulatorio per i poveri da anni.diventato direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute. Fin dall’inizio ho puntato sulla formazione degli operatori e sulla prevenzione perché il nostro obiettivo non è solo quello di prenderci cura di chi sta male, ma favorire lo star bene in salute in tutti gli altri”.Santa Marta i cui locali sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dall’Azienda Ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. “Non ci sostituiamo alle strutture pubbliche – ha spiegato Torracca – ma a volte manca quel rapporto, tra l’operatore sanitario e il paziente, che spersonalizza la cura. Intendiamo prenderci cura del malato in tutti i suoi aspetti, anche quelli emotivi”.per accedere alle cure mediche necessarie. L’assistenza verrà fornita da personale volontario inizialmente formato da persone vicine a Don Mario Torracca, ma poi la bella notizia ha fatto un passaparola inevitabile raccogliendo sempre più adesioni. Così mentre si pensa a rifinire gli ultimi particolari per l’apertura di dopodomani, Don Mario ha già iniziato i lavori del secondo piano del vecchio ospedale e sa già cosa diventerà, anche se, per ora, ha preferito non svelare nulla.in tante iniziative - ha chiosato S.E. l’Arcivescovo Gristina - che costituirono una risposta generosa e geniale alle urgenze del suo tempo. L’apertura del Poliambulatorio risponde a tante urgenze e a tante necessità che, certamente, sono ancora più problematiche a causa del dissesto e delle situazioni in cui ci troviamo. Vogliamo mettere queste energie di vita nuova, di solidarietà, di amore che Cristo risorto continuamente infonde a noi ed essere a nostra volta canale di trasmissione. Consideriamo di buon auspicio che questa iniziativa nasca nel periodo pasquale».e dalle 15,30 alle 18,30. “E come ci ricorda il Cardinale Dusmet - ha concluso Don Mario - noi apriremo la porta a chiunque busserà”.