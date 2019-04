Lo stallo è dovuto ad un problema relativo all'ufficio preposto. E soprattutto alla posizione del dirigente, unica persona accreditata dal Ministero a poter autorizzare i pagamenti agli avvocati. Una situazione quasi paradossale che sta creando non pochi problemi di liquidità ad alcuni penalisti, soprattutto giovani. "Siamo al collasso", denunciano.per poter trovare una strada risolutiva. Una questione procedurale (e anche normativa) purtroppo non permette di poter sbloccare i pagamenti, in quanto - come detto - solo il dirigente con relativo accreditamento del Ministero può dare il "nulla osta" alle liquidazioni.Il dialogo e il confronto, con il passare del tempo e dell'aumento dei disagi di natura finanziaria di molti avvocati, si è fatto serrato. Ieri c'è stata una riunione alla presenza dell'avvocato Ignazio Danzuso, in rappresentanza dell'Ordine, e dell'avvocato Claudio Galletta, come componente del direttivo della Camera Penale e del Presidente del Tribunale, Francesco Mannino. "L'incontro si è concluso - afferma Galletta -- con le rassicurazioni da parte del Presidente Mannino, che già da oggi procederà all'individuazione di un altro dirigente per un nuovo accreditamento". I tempi tecnici per tutto l'iter si aggirano intorno ai 15-20 giorni. A fine mese dunque potrebbe la situazione potrebbe rientrare, così come è successo alla Corte d'Appello di Catania e al Tribunale dei Minori di via Franchetti.Si dovrà decidere se convocare un'assemblea sull'argomento.