Assolta la senatrice Bertorotta

Questa la sentenza pronunciata dal gup di Catania Luigi Barone nei confronti di Ornella Bertorotta, già senatrice del Movimento 5 Stelle, imputata per tentata concussione. L'ex parlamentare era accusata di aver fatto pressioni su Giovanni Pellizzeri, gestore di alcuni centri di accoglienza per migranti nell'hinterland ionico etneo, per far ottenere un posto di lavoro in una di quelle strutture ad una militante 5 stelle. A denunciare quelle pressioni e a dare il via all'inchiesta proprio Giovanni Pellizzeri, costituitosi parte civile con il legale Nino Lattuca. Al termine della propria requisitoria sia il pubblico ministero Fabio Regolo che l'avvocato della difesa Salvo Leotta avevano chiesto l'assoluzione.“Questa conclusione è il massimo che si potesse auspicare – dichiara Ornella Bertorotta – Dal mio punto di vista non c'erano dubbi sull'esito. E questo dimostra che è sempre un bene avere fiducia nella magistratura. Anche se ci è voluto un anno hanno fatto un lavoro attento e scrupoloso. Oggi è sicuramente un bel giorno”. L'ex parlamentare nel 2018, dopo le accuse, aveva ritirato la propria candidatura al Senato della Repubblica. “All'epoca ho deciso di fare un passo indietro – prosegue – Mi è sembrata la cosa giusta da fare. Quando si può anche solo insinuare il dubbio di aver abusato della propria carica per fini personali non è mai un bene. Ho quindi preferito sospendermi. Ho continuato e continuerò comunque a fare attivismo. Non si fa politica per le poltrone. Sono un'attivista della prima ora – conclude - e continuerò, come ho sempre fatto, a fare politica. Credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unica alternativa possibile”.“Siamo naturalmente soddisfatti del risultato ottenuto alla luce di una complessa attività di indagini difensive – commenta il legale - Ci siamo attivati subito per sentire parecchi testimoni e ci sono state anche persone che in un primo momento non si sono presentate perché in qualche modo interessate o coinvolte. Poi con la richiesta del pubblico ministero siamo stati autorizzati a sentirli come indagini difensive coattive. Gli elementi raccolti hanno fornito un quadro più chiaro, a nostro avviso, dei fatti. Dobbiamo dare atto anche della completezza delle indagini compiuta dall'ufficio della Procura, che ha disposto le intercettazioni che hanno consentito di ricostruire ulteriormente i fatti. Devo dare atto dell'onestà del dottore Regolo che per primo ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Il gip poi – conclude Salvo Leotta - ha accolto le nostre argomentazioni ed ha giustamente emesso una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste”.