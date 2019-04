E’ il titolo dell’incontro che si è tenuto a Catania nella sala convegni della Protezione civile di San Giovanni La Punta. Una tavola rotonda che ha visto confrontarsi sul tema luminari del settore. Un’interessante momento di condivisione e partecipazione aperto non solo agli addetti ai lavori.L’incontro, patrocinato dagli Atenei di Palermo e Catania, ha visto anche il coinvolgimento dell’AIGA (Associazione italiana di geologia applicata e ambientale) e dell’AIGeo (Associazione italiana di geografia fisica e geomorfologia).- approfondire la conoscenza su un tema di rilevante interesse professionale coinvolge anche altre realtà: quella del mondo accademico, delle associazioni di settore e delle pubbliche amministrazioni. Uno scambio reciproco di saperi e metodologie con l'obiettivo di rendere il nostro territorio e le nostre comunità sempre più sicure. Siamo convinti che quest’obiettivo può essere raggiunto attraverso un percorso di condivisione e crescita comune tra i diversi soggetti che, a vario titolo e su ambiti di ricerca diversi, si occupano di approfondire i temi legati alla conoscenza geologica. Riteniamo che qualsiasi azione rivolta allo sviluppo dei territori e delle comunità non possa prescindere dalla messa in sicurezza attraverso azioni finalizzate alla mitigazione del rischio legato ad eventi naturali. Il raggiungimento di quest’obiettivo - conclude e ribadisce Collura - può avvenire solo attraverso la conoscenza dei fenomeni ma soprattutto con il contributo di più soggetti”.- evidentemente il tema degli effetti geologici della sismicità è di attualità come dimostrano gli eventi recenti del sisma di Santo Stefano. Mettere insieme le Università con le Associazioni, la Protezione civile e l'Ordine dei geologi è stato vincente”.Tra i luminari presenti, Gabriele Scarascia Mugnozza, presidente della Commissione nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei grandi rischi dell’Università degli Studi Roma La Sapienza: “La MicroZonazione Sismica costituisce attualmente un importante strumento nell'ambito delle azioni di mitigazione del rischio sismico. Nella mia relazione ho evidenziato alcuni aspetti relativi a recenti studi di MZS con particolare riferimento all’attuazione dell'art.11 della Legge n. 77 2009, ed illustrando alcuni risultati delle indagini di MZS di 3° livello, svolte nell'ambito delle attività di ricostruzione post-sequenza 2016-'17 dell'Italia Centrale, in 138 Comuni e coordinate dal Commissario di Governo”. Ma si è anche discusso “delle modalità - prosegue Scarascia Mugnozza - secondo cui i risultati delle indagini di MZS sono recepiti dalle Regioni, così come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 55/2018 che stabilisce i campi di applicazione dei medesimi risultati. Infine si sono illustrati futuri sviluppi nella valutazione della pericolosità sismica quale combinazione della pericolosità di base e di quella locale”.alta formazione e terza missione. - conclude Edorado Rotigliano dell’Università degli studi di Palermo - In particolare, il tema del rischio sismico chiama il mondo dei settori applicativi delle scienze della terra ad un ulteriore sforzo di coesione, finalizzato al sempre maggiore riconoscimento delle competenze e prerogative specifiche della figura professionale del geologo”.