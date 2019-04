Martedì scorso, negli uffici di un notaio catanese, si è conclusa la trattativa che ha portato alla vendita delle quote Intersac da parte della Ies (del privato editore catanese Mario Ciancio) alla Sac. Intersac, lo ricordiamo, è titolare del 65% di Soaco, la società che gestisce lo scalo ibleo (il resto delle quote è del comune di Comiso). Una trattativa questa, che si è conclusa dopo un lungo e serrato dialogo. Tra i due soci Intersac, infatti, per un periodo c’è stata una differenza di vedute sul futuro della società. Ma alla fine la cessione è avvenuta. La proprietà, che non controlla più direttamente le quote perché oggetto della confisca da parte del Tribunale di Catania, ha firmato una liberatoria che ha dato lo start alla vendita. Nelle casse del gruppo Ciancio è finito, dunque, un milione di euro. Un’importante iniezione di liquidità. Quale sarà l’impiego di queste risorse? Sicuramente, come stabilisce la normativa, deve essere finalizzato al rilancio. Ma qualsiasi operazione dovrà essere autorizzata dal giudice. Questa però è un’altra storia.Questo perché con la cessione delle quote a Sac sono venuti meno i presupposti che diversi mesi fa avevano invece portato alla nomina da parte del Tribunale dei tre liquidatori: l’avvocato Salvatore Nicolosi e i due commercialisti Giuseppe Daniele e Alberto Leone. L’acquisizione di Comiso è stata annunciata in pompa magna, durante un convegno svoltosi all’Ateneo catanese la scorsa settimana, da Pietro Agen, presidente della Super Camera del Sud Est, socio di maggioranza della Sac. Da oggi socio unico di Intersac.L’acquisizione di Comiso da parte di Sac è il primo passo per arrivare a una vera sinergia tra gli aeroporti e non a una concorrenza più o meno formale, come è accaduto in passato. Oggi noi siamo proprietari al 65 % di Comiso e possiamo ragionare rapidamente senza problemi di interlocuzione e di intermediazione. Questo ci fa fare un passo avanti. L’acquisizione è stato un passaggio chiave per far capire a tutti che il sistema aeroportuale del Sud Est è unico e cresce e muore assieme.I liquidatori hanno fatto uno splendido lavoro e hanno chiesto in giro se c’era disponibilità. E non c’era. Era evidente. Il fatto stesso che poi i liquidatori, il Tribunale, che in questo momento controlla le azioni, e la stessa proprietà hanno firmato la liberatoria in favore della Sac dimostra che alla fine era l’unico serio risultato perseguibile. Noi abbiamo già investito 13-14 milioni di euro, sarebbe stato assurdo fermarci oggi nel momento in cui possiamo finalmente gestire in modo più moderno, più rapido, più funzionale e in maggiore sinergia con Comiso.Ci saranno dei passaggi tecnici. Certe operazioni non si fanno in un’ora, così come le vendite. Però è chiaro che il destino di Intersac è segnato: ci potrà volere un anno, ci potranno volere nove mesi o due anni. Ma certamente è un destino segnato, anche perché è mono socio a questo punto.