Domani pomeriggio si terrà un vertice con il Sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, per intavolare una discussione su come imboccare una exit strategy e rimpinguare le casse comunali. Al vaglio di Castelli passeranno una serie di proposte pratiche per scongiurare il peggio. Ma la discussione si profila di più ampio respiro alla luce della delega alle finanze locali ricevuta dal Sottosegretario che si occuperà della riforma delle procedure di risanamento finanziario degli Enti Locali. Il tentativo, che realisticamente sarà messo in campo, riguarda le possibili modalità per utilizzare le anticipazioni di tesoreria e potere così bypassare l'attuale rigidità della scopertura finanziaria. La richiesta non riguarda soldi a pioggia, ma strumenti legislativi in grado di agevolare questo percorso. Un tema affrontato anche questa mattina in conferenza dei Capigruppo alla presenza del sindaco e del vice sindaco.che potrebbe dare il via libera all’emendamento al Collegato approvato, in commissione Bilancio, in grado di permettere nel 2019 l’utilizzo del fondo di garanzia regionale da 40 milioni per i comuni in dissesto da ripartire in proporzione al numero di abitanti. Un provvedimento in grado di dare tregua quantomeno per il pagamento degli stipendi di comunali e dipendenti delle partecipate. Una potenziale boccata d’ossigeno per l’ente comunale.