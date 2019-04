Le indagini svolte dai militari della sezione indagini patrimoniali hanno fatto emergere "che all’interessato è riconducibile, in modo diretto o indiretto, un patrimonio il cui valore è apparso sproporzionato rispetto ai redditi dallo stesso dichiarati. La vigente normativa prevede che il Tribunale Misure di Prevenzione possa ordinare il sequestro beni allorquando la persona per la quale è stata presentata proposta, risulta poter disporre, direttamente od indirettamente di beni, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato od all’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione “Ficodindia” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Inoltre a febbraio 2016 Bonaccorso è stato coinvolto nell'operazione “Vicerè” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Il processo, con rito abbreviato, si è concluso con la condanna a 11 anni e 6 mesi. Il processo d'appello è già iniziato.azienda “Fruttissima 2 s.r.l.” attiva nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, con sede in Viagrande (formalmente nella titolarità della moglie e del figlio Pietro);un fabbricato di circa mq. 140, adibito a magazzino e locale di deposito ubicato in Viagrande (formalmente nella titolarità del figlio Sebastiano);abitazione in villa di circa mq. 260, ubicata nel Comune di Trecastagni (formalmente nella titolarità del figlio Pietro);abitazione di mq. 120 con relativo posto auto, ubicata nel Comune di Viagrande (formalmente nella titolarità del figlio Pietro);due autoveicoli, di cui una BMW X1 ed una FIAT 500 (formalmente nella titolarità della moglie Agata Arena);i saldi attivi di rapporti finanziari, nonché fondi assicurativi, esistenti presso istituti di credito e compagnie assicurative, intestati ai componenti del nucleo familiare.Il valore complessivo è stimato in circa € 1.100.000.