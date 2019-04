Nel mirino della Squadra mobile di Milano sono finiti due delle persone già arrestate, Salvatore Grasso e Maurizio Ponzo, che facevano parte della decina di elementi di spicco di quella indagine, e ora destinatari di una nuova ordinanza per spaccio, recapitata in carcere. I tre nuovi soggetti sono Daniela B., di 42 anni, pregiudicata per droga il cui padre era già stato coinvolto in operazioni antidroga, Carmelo C., di 36, il suo fidanzato - entrambi presi dalla polizia spagnola nei pressi di Barcellona - e Giuseppe L.F., di 38, arrestato nello scorso luglio mentre si trovava in vacanza con la famiglia in auto, al cui interno erano nascosti 25 chili di marijuana. Secondo le accuse sarebbero al centro di un giro di spaccio di marijuana, parallelo a quello più importante di cocaina già stroncato dalla Polizia. (ANSA).