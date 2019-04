Sono i reati contestati a vario titolo a Rita Brischetto, Maria Concetta Currenti, Maria Grazia Cinzia Emmi, Giuseppe Ioghà, Domenico Neglia, Giovanni Pellizzeri, Mario Pellizzeri, Rosaria Anna Pellizzeri e Isabella Vitale. Nei giorni scorsi si è aperta l'udienza preliminare, davanti al gup di Catania Marina Rizza, per i nove imputati coinvolti nel procedimento scaturito dall'inchiesta, condotta dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre, sul business dell'accoglienza dei migranti nell'area ionico etnea.Sull'istanza, presentata dal legale Giovanni Spada, il giudice si pronuncerà nella prossima udienza fissata per il 15 maggio. In quella data discuteranno il pubblico ministero Massimiliano Rossi ed il collegio difensivo composto dai legali Enzo Iofrida, Maurizio Garozzo, Antonino Lattuca, Enrico Trantino, Ruggero Razza e Michele Pansera. Stando alle prime indicazioni emerse, quasi tutti gli imputati saranno giudicati con rito ordinario. Solo Isabella Vitale avrebbe optato per il rito abbreviato.Locali sporchi, privi di riscaldamento e cibo insufficiente. Queste alcune delle gravi carenze rilevate all'interno delle strutture destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dislocate tra Giarre, Mascali e Sant'Alfio, gestite da Giovanni e Mario Pellizzeri con l'aiuto di Isabella Vitale. Quasi 200 i giovani ospitati complessivamente in quelle strutture, per un giro d'affari di circa 2 milioni di euro. A garantire il continuo arrivo di migranti nelle comunità gestite da Pellizzeri sarebbe stata, secondo la Procura di Catania, l'ex funzionaria dell'ufficio Famiglia e Politiche sociali del Comune di Catania, Rita Brischetto, indagata per corruzione.che quelle strutture erano prive delle necessarie autorizzazioni. Altri tre i pubblici ufficiali coinvolti: l'appuntato scelto dell'Arma Giuseppe Ioghà ed i dipendenti del comune di Sant'Alfio Domenico Neglia e Maria Grazia Cinzia Emmi. Il primo, in servizio all'epoca dei fatti alla stazione di Fiumefreddo di Sicilia, è accusato di aver consultato illecitamente la banca dati SDI, il Sistema di Indagine, per riferire a Giovanni e Mario Pellizzeri se vi fossero segnalazioni a loro carico. I due dipendenti comunali, invece, rispettivamente responsabile e geometra dell'ufficio tecnico, sono accusati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. Secondo la Procura di Catania avrebbero attestato falsamente che la comunità per minori di via De Paoli a Sant'Alfio era risultata, in seguito a sopralluogo, in linea con gli standard previsti dalla normativa regionale e che edifici ed impianti rispettavano le norme relative alla sicurezza. In realtà nessun sopralluogo sarebbe stato compiuto.