Parlare di sicurezza stradale non sarà mai abbastanza, soprattutto ai più piccoli, ma quando di fronte ad argomenti importanti come l’uso del casco viene fuori un sentimento di repulsione per un oggetto considerato da “sfigati”, l’approfondimento è d’obbligo.in bicicletta: esso è un utile strumento salva vita il cui utilizzo deve entrare nella cultura dell’uso comune dei mezzi a due ruote, e se si imparasse a indossarlo sin da piccoli, non lo si metterebbe, poi, in dubbio trovandosi in sella a uno scooter o a una motocicletta. Ecco, quindi, che per la gioia di uno dei giovanissimi uditori, che aveva qualificato il casco come “oggetto brutto e inutile”, ne è stato acquistato uno nuovo fiammante che è stato donato allo sbigottito alunno che ha sinceramente promesso di non separarsene più., quella portata avanti dai poliziotti del Commissariato Nesima, che, superando i limiti temporali di una lezione tenutasi in classe, hanno investito, impegnandosi personalmente, per la sicurezza dei più piccoli e dei più “recalcitranti”.