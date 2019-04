E' approdata così nei giorni scorsi anche nel comune marinaro la #TrashChallenge, la sfida “green” che impazza ormai da tempo sui social. L'ambizioso obiettivo è ripulire il pianeta a colpi di #trashtag. A lanciare la prima di queste sfide nell'area ionica è stata l'associazione Noi siamo per Riposto. Diversi i volontari che hanno aderito all'iniziativa, dandosi appuntamento nella struttura. “Si tratta di un sito di grande bellezza, per lo più sconosciuto agli stessi ripostesi, che da anni versava in uno stato di totale abbandono – spiega Domenico Di Martino dell'associazione Noi siamo per Riposto - Il luogo con il tempo era diventato una microdiscarica a due passi dal frequentatissimo lungomare di Torre Archirafi, ricettacolo di rifiuti di ogni genere, simbolo avvilente dell'incuria che affligge la nostra società”.l'azienda che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti, hanno raccolto l'invito dell'associazione, collaborando alla buona riuscita della manifestazione. “L'intervento non può certo dirsi risolutivo – prosegue Di Martino - ma è il primo passo di un percorso che ha come meta la restituzione dello spazio bonificato alla città e la sensibilizzazione dei ripostesi verso le tematiche ambientali, attraverso una serie di iniziative analoghe in altri punti della città”. Per questo l'associazione chiede che l'amministrazione comunale adesso intervenga per salvaguardare l'area ed evitare che possa ripiombare nuovamente nel degrado. Tra le richieste avanzate: l'installazione di dissuasori che impediscano il transito di mezzi ed il conseguente abbandono di rifiuti ingombranti, il ripristino degli impianti di illuminazione e la messa in sicurezza del vialetto per agevolare l'ingresso dei pedoni. “E' intenzione della nostra associazione – conclude Domenico Di Martino - continuare ad attenzionare il sito nella prospettiva di una sua restituzione alla città e della conseguente fruizione per finalità artistiche, culturali ed ambientali. Se le condizioni lo permetteranno potremmo pure chiedere l'adozione dello spazio, ma ovviamente dobbiamo valutare il regolamento comunale per l'adozione di spazi pubblici”.i simbolo della città. E allora occhi puntati sull'hashtag #RipuliAmoRiposto.