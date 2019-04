La mozione proposta da Salvo Di Salvo e dall’appena nato gruppo consiliare Insieme si può, ha messo d’accordo un po’ tutti. Le opposizioni, escluso il raggruppamento di Bianco per Catania, hanno votato compatte. Ma i sì arrivano anche dalla maggioranza che sostiene il sindaco Salvo Pogliese. Un voto che va in controtendenza rispetto alle parole che il primo cittadino (nonché capo della Città metropolitana) aveva esposto nei scorsi giorni ai membri del consiglio di amministrazione di Sac, dicendosi favorevole a quella che per semplificazione è passata come una privatizzazione benché sia tecnicamente una “cessione di quota di maggioranza”.. Al momento di premere i pulsanti, i presenti erano 24, votanti 22, astenuti 2. Soltanto quattro sono i no: appunto Enzo Bianco, Daniele Bottino, Lanfranco Zappalà e il forzista Santi Bosco. Astenuti Bartolo Curia e Salvatore Giuffrida. Tra i sì: il Movimento cinque stelle, i lombardiani di Grande Catania, i sammartiniani di Catania 2.0, Dario Grasso di FI e Santo Russo dei Fratelli d’Italia. Gli esponenti di Diventerà Bellissima hanno preferito, invece, non rimanere in aula, anche per non smentire le parole del presidente della Regione Nello Musumeci, che quasi in contemporanea da Fontanarossa, aveva detto: “La privatizzazione è una necessità”. Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, al momento del voto ha preferito lasciare lo scranno per motivi di opportunità politica, essendo inquadrato professionalmente presso lo scalo catanese.“Ora il sindaco dovrà rivedere la sua posizione e far presente al cda dell’aeroporto qual è l’orientamento del Consiglio comunale”. Di fatto, la mozione votata ieri da Palazzo degli Elefanti non ha però effetti immediati e concreti sulla cosiddetta privatizzazione. Più che uno scontro politico, il voto di dell'aula va però letto nei termini di uno scontro istituzionale. I consiglieri comunali, infatti, avrebbero reagito sui modi di una operazione che non avrebbe visto il senato cittadino debitamente informato. Un voto di autotutela, figlio della doppia accelerazione sul doppio versante dell’acquisizione di Comiso e, appunto, della privatizzazione di Sac. L’invito sarebbe dunque di portare il dibattito nelle sedi competenti. Avrà invece effetti il passaggio d’aula successivo, quando il consiglio dovrà approvare la vendita delle quote in capo al Comune. Ma da qui ad allora il sindaco ha tutto il tempo per smaltire l’imbarazzo.