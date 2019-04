presidente dell’associazione Libera Impresa, sul progetto di “Legalità come scelta di vita, come base per migliorare la società in cui si vive”. “Il cinema, la cultura in generale come veicolo di legalità – queste le parole di Cunsolo – e oggi i cortometraggi proiettati sono uno spaccato di vite vissute da uomini che hanno lasciato un messaggio importante a questa terra, la Sicilia.Falcone all’età di otto anni e “Gli occhi di Antonio” con la regia di Davide Catalano, della durata di solo 3 minuti, che ci fa rivivere attraverso gli occhi di un uomo della scorta del giudice Falcone tutta la sua vita, le sue speranze, i suoi traguardi, le mete che non raggiungerà mai”.il regista Vito Palumbo, l’attore David Coco che interpreta il padre del giudice palermitano e il piccolo Gabriele Provenzano che interpreta Giovanni Falcone all’età di otto anni. “Abbiamo appena saputo che il nostro corto, U Muschittieri, andrà in Giappone allo Shorts Shorts film festival – dichiara Vito Palumbo – il titolo deriva da un racconto delle sorelle del giudice Falcone, molto legato alla figura dei Tre Moschettieri., che mi ha molto colpito e che ho voluto trasportare sullo schermo”. “Una sceneggiatura molto originale – racconta l’acese David Coco che nel cortometraggio dedicato alla figura del giovane Giovanni Falcone interpreta Arturo, il padre del giudice Palermitano – una storia che ci fa scoprire un Falcone piccolo, ma che già raccontava quello che sarebbe stato da grande grazie all’insegnamento del padre e si racconta anche quell’aria che si respirava in quegli anni e noi, siciliani, la conosciamo benissimo”.del Villagio Santa Rosalia e che nel suo curriculum annovera già diverse partecipazioni, con Pif ne “La Mafia uccide solo d’estate 2”, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti in “I nostri figli” e da pochi giorni un altro film “Le sorelle Macaluso”. “Per noi palermitani la figura del giudice Falcone è sempre presente – dice il piccolo Gabriele – nella mia scuola si parla spesso della sua figura e delle sue inchieste.il padre, le parole, i giochi.” Durante la giornata è stato premiato Pupi Avati con il Gold Elephant World di “Catania Cinema Europeo”. Nella serata la proiezione del film “Tulipani” del regista Mike Van Diem, premio oscar nel 1998 come miglior film straniero con la pellicola dal titolo “Character – Bastardo eccellente”. Un film che narra la storia di un olandese che, con la sua bicicletta, decide di andare in Puglia a coltivare i suoi Tulipani una co-produzione tra Italia, Olanda e Canada e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini e Giorgio Pasotti, tra gli interpreti Donatella Finocchiaro e Lidia Vitale.– e narra la storia di un giovane olandese che con la sua bicicletta decide di andare in Italia per coltivare i Tulipani. Si ferma in Puglia, voleva arrivare in Sicilia, ma per problemi logistici non arriva. Ho girato un po’ Catania è mi sono ritrovato in un posto stupendo, credo, che si debba divulgare di più tutte le bellezze storico-monumentali che avete qui”.“Il pubblico siciliano è un pubblico attento e curioso – afferma Piazza – e in particolar modo quello catanese. Da otto anni abbiamo questo festival cinematografico, un progetto in continua evoluzione, quest’anno abbiamo un premio Oscar. La Sicilia è ricca di talenti e gli investimenti, con la Film Commission, dovrebbero essere di più per fare arrivare le diverse produzioni cinematografiche e promuovere, nel mondo, la nostra terra”.