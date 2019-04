La Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, la Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato- pregiudicata, destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 3.4.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso Corte d’Appello di Palermo - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.- pregiudicato, destinatario di Provvedimento di unificazione di pene concorrenti nei confronti di condannato, emesso in data 3.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rimini - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di anni 3 e giorni 27 di reclusione per il reato di rapina.- pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 30.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato ricettazione.- pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 4.4.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa - Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di evasione.- pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 30.3.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 2 di reclusione per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.