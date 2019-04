storia di professionalità e competenza. Loredana Torella, messinese, 40 anni, dopo l’isolamento e le pressioni subite fino al luglio dello scorso anno a Melilli, in provincia di Siracusa, dove da pochi mesi aveva ricoperto l’incarico di segretario generale, fino ad essere allontanata dal sindaco, poi indagato nell’ambito dell’operazione “Muddica”, è diventata un esempio di burocrate preparato, onesto, coraggioso, dove per coraggio si intende la capacità di svolgere la propria funzione senza subire condizionamenti e senza derogare dal rigoroso rispetto della legge.legalità”, nei mesi successivi alle indagini volle incontrarla al Viminale il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia per manifestarla solidarietà e apprezzamento. Infine, nei giorni scorsi, ha raccontato la sua esperienza alla 3^ Rassegna di Diritto pubblico dell’economia, a Varese. Con semplicità e chiarezza ha ripercorso le tappe di una breve e difficile esperienza tra incomprensioni, sospetti, emarginazione, pressioni solo perché esercitava con scrupolo e coscienza le proprie prerogative di segretario generale. “In alcuni Enti ci sono situazioni consolidate, difficili da scardinare, anche a causa di una non sempre adeguata preparazione professionale dei dipendenti. Il segretario e il politico, cioè l’amministratore, devono lavorare in sinergia e in armonia perché il loro obiettivo deve essere comune: offrire servizi al cittadino, nel rispetto della legge e delle procedure”, ha sintetizzato Loredana Torella.è stata chiamata dal sindaco di Belpasso, Daniele Motta per proseguire il suo compito di “baluardo della legalità”: “Apprezziamo molto la storia professionale che la accompagna e la sua esperienza è garanzia di buona amministrazione e di trasparenza nell’interesse dei cittadini. La sua presenza è per noi, sindaco e assessori, punto di riferimento per cioè che riguarda le corrette procedure e presupposto di serenità nello svolgere un’attività quotidiana di programmazione e gestione della pubblica amministrazione che richiede non solo passione e impegno, ma soprattutto rispetto delle regole”.