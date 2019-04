Da un lato il vulcano Etna, dall’altro lo splendido mare della Sicilia. Due panorami mozzafiato faranno da cornice all’evento che, per numero di partecipanti, si conferma il 1° Maggio più sorprendente d’Italia. Una 24 ore in spiaggia di musica no-stop tutta da ballare che, quest’anno, al Lido Azzurro di Catania, si prepara ad accogliere oltre 25 mila presenze, attirate dai nomi di punta del panorama internazionale e nazionale in ambito techno, rap, reggae, house, drum and bass, trap. Con due diversi palchi allestiti all’Area Concerti, la Sundance Arena e la Spring Arena, che suoneranno in contemporanea per tutta la durata del festival, il divertimento sarà assicurato dalle 10 del mattino di mercoledì 1 maggio fino all’alba del 2 maggio.i tedeschi Ben Klock, Dixon e Roman Flügel, rappresentanti diversi ed eterogenei del fervore che da diversi decenni anima i club di musica elettronica in Europa; lo statunitense Maceo Plex, DJ e produttore discografico con all’attivo circa 50 ep in ambito techno, electro e house; il DJ italiano Manuel De La Mare, premiato da Beatport come “Best Remixer” e nominato come “Best Deep House” e “Best Techno Artist”; ed infine la promessa made in Sicily Phunkadelica, reduce da una recente uscita sull’etichetta “Innervisions”.Per gli appassionati di rap e di trap nostrana, si esibiranno il due volte disco d’oro Nitro, la popolare crew romana Dark Polo Gang, il giovane astro nascente Junior Cally, l’eclettico Ketama 126, l’idolo di casa L’Elfo e i palermitani Stokka and Madbuddy feat. Roc Beats aka Dj Shocca, impegnati nel loro tour d’addio. L’inglese David Rodigan porterà la sua pluridecennale esperienza nel reggae, mentre il trio olandese Black Sun Empire sarà il principale interprete della drum and bass. A completare la line up dell’evento: Don Said e John Lui.– ma la svolta è avvenuta qualche tempo dopo, nel 2012, quando siamo passati da 4 mila a 8 mila presenze. È in quell’anno, che il nostro gruppo di giovani ambiziosi, si è reso conto di avere creato uno degli eventi musicali più attesi in Italia, capace di confermare grandi presenze anche con condizioni meteorologiche avverse – aggiunge -. Oggi siamo arrivati all’11esima edizione, che si preannuncia con il botto. Fino a pochi anni fa, si identificava la festa dei lavoratori unicamente con il Concertone a Roma, in piazza San Giovanni – conclude -. Ho ancora vivo in mente il ricordo di treni e autobus pieni di ragazzi emozionati che partivano alla volta della capitale.Al One Day Music Festival si può andare anche in treno, lasciando a casa l’automobile. Niente stress da traffico, né da parcheggio, grazie all’offerta giornaliera di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), da e verso Catania. Una volta alla stazione del capoluogo etneo, i viaggiatori potranno usufruire delle navette AMT che, dalla stazione centrale, collegheranno agevolmente il centro della città con il litorale. Per tutti gli aggiornamenti sull’evento basta seguire il One Day Music sul sito del festival, su Facebook e su Instagram.