, nei confronti di Giuseppe Russo, nato a Catania il 28.1.1977, Grazia Sapuppo, nata a Catania il 17.1.1967, Giuseppe Napoli, nato a Catania il 25.6.1969, Giuseppe Carmelo Lizzio, nato a Catania il 14.1.1972, Salvatore Lizzio, nato a Catania il 27.7.1964 e Filippo Lizzio, nato a Catania il 15.3.1962. Tutti sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con Giuseppa Ingrassia, di aver rapinato, nell'agosto del 2017, un'anziana all'interno della propria abitazione, nel quartiere di Picanello.che di tipo tradizionale, coordinate da questa Procura e condotte dalla locale Squadra Mobile - Sezione Reati contro il Patrimonio “Squadra Antirapine”; indagini che hanno permesso di acquisire elementi di responsabilità nei confronti dei destinatari in ordine ad una violenta rapina commessa la sera del 7 agosto 2017 in danno di un’anziana signora (classe 1936), aggredita mentre si trovava da sola all’interno della propria abitazione, sita nel quartiere di Picanello.la porta d’ingresso dell’abitazione, fingendosi fattorini che dovevano consegnare un pacco, avevano aggredito l’anziana signora, spingendola a terra e colpendola ripetutamente con calci e pugni nonché legandola con del nastro da imballaggio e imbavagliandola con uno straccio per impedirle di urlare e invocare aiuto. Dopo averla immobilizzata, i due individui si sono impossessati di un bracciale in oro del valore di circa 350,00 euro sfilandolo dal polso della vittima per poi allontanarsi repentinamente dall’abitazione.nei confronti di uno solo dei due rapinatori, ovvero la donna, identificata in Giuseppa Ingrassia (cl.1967); quest’ultima, dunque, in data 17 luglio 2018, è stata arrestata da personale della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo stesso giorno dal G.I.P. del Tribunale di Catania.l’altro soggetto (Giuseppe Napoli) che, unitamente alla Ingrassia, aveva posto in essere gli efferati delitti, ma anche di accertare la responsabilità degli ulteriori soggetti (Sapuppo Grazia e dei tre fratelli Lizzio Filippo, Salvatore e Giuseppe Carmelo) che, con ruoli diversi, avevano concorso nella rapina.Lizzio fossero i nipoti della vittima e come questi, convinti che l’anziana zia detenesse in casa ingenti somme di denaro, oltre a numerosi monili, avessero fatto da basisti e pianificato la rapina con Sapuppo Grazia, la quale aveva reclutato, per l’esecuzione materiale del delitto, Napoli Giuseppe e Ingrassia Giuseppa. Espletate le formalità di rito, Napoli Giuseppe e Sapuppo Grazia sono stati associati presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza, mentre i tre fratelli Lizzio sono stati collocati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.