Le urla della madre e l'intervento tempestivo del padre lo hanno fatto scappare. Indossava una sciarpa e un cappellino. Quindi il suo volto non era ben visibile. Attimi di paura, giovedì sera, in via Fusco. Una coppia, un commerciante catanese, la moglie mauriziana, stavano rientrando a casa con la loro figlia di 8 anni. Il papà stava ancora parcheggiando la macchina quando ha sentito le grida della moglie. Ed ha visto lo sconosciuto che teneva per mano la sua piccola. Non ci ha pensato due volte e si è avventato contro quell'uomo che stava cercando di portare via la sua bambina.Sia il copricapo che la pinza sono stati recuperati dagli agenti della Squadra Mobile, che stanno indagando sulla vicenda sotto il coordinamento della Procura. Come sempre in questi casi sono stati analizzati i video della telecamere della zona, in modo da avere ulteriori elementi, oltre alle testimonianze dei due genitori, per ricostruire quanto è avvenuto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma quella del sequestro di persona non sembra avere basi solide. Non c'era nemmeno la presenza di una vettura che permettesse una fuga veloce. L'uomo, infatti, è scappato a piedi. Quindi potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina, oppure la condotta di uno squilibrato. Nonostante questo i poliziotti della Squadra Mobile di Catania non hanno smesso di fare verifiche e accertamenti, affinché tutta la vicenda si chiarisca e l'uomo sia assicurato alla giustizia. La bimba di otto anni, vivace e molto sveglia, ha raccontato ai poliziotti con molta precisione quello che è accaduto giovedì sera. "Siamo intervenuti sin da subito - spiega il dirigente della Squadra Mobile, Antonio Salvago - e stiamo lavorando su più fronti per fare piena luce sulla vicenda".E man mano l'episodio è diventato oggetto di un tam tam social che ha provocato allarmismo tra i genitori catanesi. In alcune chat whatsapp si parla di un uomo incappucciato a bordo di un'auto nera. E addirittura ci sarebbero stati già tre tentativi di rapimento di bambini. Ma come sempre accade in questi casi: la notizia si è gonfiata. Alla polizia infatti non risultano episodi simili o correlazioni a quanto accaduto in via Fusco giovedì sera. "Il caso è isolato", fanno sapere dalla Questura di Catania, "è giusto che i cittadini sappiano quanto successo, una giusta informazione aiuta a non creare allarme e psicosi. Sono in corso tutti gli accertamenti finalizzati a individuare l'uomo e soprattutto a capire le sue intenzioni".