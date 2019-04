. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata nel controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo in piazza Purgatorio nel momento in cui, con l’uso di una smerigliatrice, praticava una profondo taglio nella saracinesca di un bar. Approfondendo i controlli, i militari si sono accorti che il ladro aveva raggiunto la piazza a bordo di un furgone, un Fiat Fiorino, rubato poco prima in via Fallica, sempre a Paternò, sul quale erano stati caricati numerosi utensili comunemente adoperati dai ladri per compiere varie tipologie di furti. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.