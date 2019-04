La Procura di Catania sta continuando a lavorare per raccogliere nuovi elementi di prova per poter così blindare l'inchiesta scaturita dopo la denuncia della turista americana, che si trovava a Catania per lavorare come baby-sitter. Intanto il pm Andrea Ursino, titolare del fascicolo, ha conferito l'incarico ai consulenti per eseguire la copia forense dei telefonini dei tre giovani finiti in carcere:Roberto Mirabella, Agatino Valentino Spampinato e Salvatore Castrogiovanni.Per l'avvocato Giovanni Avila, criminologo che assiste Spampinato insieme alla legale Monica Catalano, questi accertamenti porteranno ad una "ricostruzione alternativa della vicenda". Inoltre si stanno effettuando controlli incrociati sulle celle d'aggancio dei telefonini: "Queste indagini difensive, che abbiamo affidato a Marco Zonaro del Crime Lab di Roma, ci consentiranno - spiega Avila a LiveSicilia - di riformulare anche il racconto cronologico dei fatti". Diverso, insomma, da quello che emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Simona Ragazzi.incuranti del diniego della 19enne americana che ha cercato, invano, di contattare il 112 ed ha inviato diversi messaggi vocali ad un amico chiedendo aiuto. Mandata anche la posizione Gps al ragazzo, che nei giorni scorsi è stato sentito dagli investigatori come persona informata dei fatti. Sentita dagli inquirenti anche la barista del locale di Piazza Teatro Massimo, dove la ragazza dopo la presunta violenza è andata accompagnata da uno dei tre indagati. In quel bar la ragazza è andata in bagno: lì ha vomitato e si è lavata, prima di tornare a casa. La barista si sarebbe accorta dell'angoscia della ragazza e avrebbe chiesto ragguagli, ma sarebbe intervenuto il giovane dicendo che andava tutto bene.Tra poche ore, e precisamente alle 18,30, i carabinieri della Sezione Investigazione Scientifica si recheranno nel palazzo di via Firenze per eseguire degli accertamenti irreperibili nella zona del sottoscala dove uno dei presunti stupratori ha detto ai magistrati si sarebbe consumato un rapporto con la giovane americana.l'avvocato Luigi Zinno, che assiste Roberto Mirabella, assieme alla collega Monica Catalano, che difende (insieme ad Avila) anche Agatino Valentino Spampinato, e la penalista Maria Luisa Ferrari, legale di Salvatore Castrogiovanni, hanno presentato ricorso al Tribunale del Risameme. L'udienza si svolgerà il prossimo 9 aprile. La Gip intanto ha dato parere favorevole per l'incidente probatorio: ci sarà un'udienza con tutte le parti (accusa e difesa) per poter cristallizzare la testimonianza della vittima, assistita dall'avvocato Mirella Viscuso, e poterla poi depositare come prova dibattimentale nel processo. La giovane americana, nei prossimi mesi, dovrebbe quindi tornare appositamente in Italia.