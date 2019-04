Durante l'invention test precedente, Valeria è riuscita a replicare quasi alla perfezione un difficile dello chef 3 stelle Michelin Heinz Beck, riuscendo a ricreare la sfera di succo di melograno quasi identica a quella del cuoco austriaco

più bravo d'Italia. Anzi cuoca. È infatti la catanese di 31 anni, Valeria Raciti, ad aggiudicarsi il titolo più ambito tra gli chef amatoriali. Una sfida vinta grazie alla caparbietà, "ha un palato straordinario", come ha commentato uno degli altri concorrenti, a un'emotività trasferita nel piatto, un'impresa riuscita grazie a un menù che, con la sua semplicità, con i richiami alla Sicilia, ma anche con elementi innovativi per sorprendere i quattro giudici, è riuscito a sbaragliare la concorrenza di Gilberto, 23enne, e della quarantenne mulettista Gloria, arrivati anche loro all'ambita finale.Non benissimo entrèe ed antipasto, è con il primo che la catanese sbaraglia tutti, servendo un piatto di spaghetti ai ricci e salsa di cocco. "Una bomba", commentano i quattro giudici che non riescono a smettere di mangiare. Segue poi la seconda "bomba", il piatto forse migliore dell'intera edizione, a giudicare dall'espressione dei quattro giudici: la guancia di manzo con lo scampo crudo. È probabilmente questo il piatto che consacra Valeria ottavo MasterChef italiano. La 31enne catanese realizza poi anche il quinto piatto, un piccione e il dolce, prima che i giudici la incoronino vincitrice. Per lei, 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette.