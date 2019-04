il capitano Luca Leccese, per ricordare il maresciallo maggiore Onofrio Pappalepore, scomparso a soli 53 anni per una grave malattia. A rendergli omaggio anche il comandante provinciale di Catania, il colonnello Raffaele Covetti, il comandante provinciale di Enna, il colonnello Saverio Lombardi, già comandante della Compagnia di Giarre, tantissimi colleghi e soprattutto molta gente comune che ha manifestato, con la propria presenza, l’affetto e la stima nutriti per il maresciallo Pappalepore.Così lo ricordano colleghi e amici. Nato a Polignano a Mare, in provincia di Bari, Onofrio Pappalepore era in servizio alla Compagnia di Giarre dal 1997. Con l'Aliquota Operativa ha preso parte alle più importanti operazioni antimafia senza mai risparmiarsi. Un esempio di grande professionalità e umanità. “All'Arma e a queste terre così belle ma altrettanto sfortunate – ricorda il capitano Leccese con la voce rotta dall'emozione - hai reso grandi servigi per 28 anni della tua vita fino all'ultimo giorno in cui hai avuto la forza per farlo, donando a tutti noi che indossiamo quest'uniforme un esempio illuminante che noi tutti dobbiamo onorare giorno per giorno”. Alla moglie Luisa, al figlio Andrea e all'Arma dei carabinieri il cordoglio della redazione di Livesicilia.