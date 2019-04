. I cinque indagati sono accusati di essere gli autori della vile aggressione ai danni del giovane attivista di destra colpito con un casco e ferito allo zigomo il 21 marzoi fa a piazza Roma mentre faceva volantinaggio davanti all'Istituto De Felice. Per uno dei ragazzi è stato disposto il collocamento in comunità, mentre per gli altri la misura stabilita dal Gip è quella della permanenza in casa.persone riunite, dell’aver agito con crudeltà e per motivi abietti ed infine dell’aver agito con armi avendo più persone utilizzato caschi da motociclista"."i fatti risalgono al 21 marzo scorso e si riferiscono al gravissimo episodio verificatosi allorquando, prima di fare ingresso presso l’istituto scolastico De Felice, uno studente, mentre stava effettuando un volantinaggio volto a pubblicizzare un corteo di studenti identitari, previsto per il successivo giorno, è rimasto vittima di un vero e proprio pestaggio ad opera di circa 30 ragazzi. Dapprima il giovane è stato colpito in pieno volto da un pugno sferrato da uno dei ragazzi, mentre una ragazza gli ha preso i volantini intimandogli di non consegnarli a nessuno, poi si aggiungevano numerosi altri giovani che urlavano, istigandosi vicendevolmente; inoltre, mentre il giovane era ancora a terra, molti lo hanno colpito al viso con caschi da motociclista. Questo nonostante - si legge nella nota della Digos - stesse sanguinando vistosamente e chiedesse aiuto. Dopo il pestaggio, il giovane è stato medicato. I medici hanno diagnosticato una frattura composta dello zigomo sinistro con ferita lacero contusa ed una contusione periorbitaria destra". Le indagini avviate dalla Digos hanno permesso di appurare che l’aggressione ha avuto un chiaro sfondo politico-ideologico, dettato dall’opposta appartenenza degli aggressori. Alcuni farebbero parte dei centri sociali “Liotru” e “Colapesce”.