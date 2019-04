Il film del narcotraffico

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: “in quello stabile vi è un luogo deputato alla consegna di stupefacente”. E in quella busta, forse, vi è cocaina purissima proveniente dalla Calabria. Le pagine dell’ordinanza firmata dal Gip Giancarlo Cascino, che ieri mattina ha portato a far scattare le manette ai polsi di 20 persone, sono la perfetta sceneggiatura di film sul narcotraffico.È il 20 dicembre 2015 quando arriva a bordo di una Renault Megane il corriere calabrese inviato dai fratelli Mammoliti, appartenenti ad una delle cosche delle ‘ndrine di San Luca. Domenico Pellegrino entra nello stabile. Pochi minuti dopo esce. Insieme a lui Anastasi. C’è uno scambio di pacchetti tra i due. Una manciata di giorni dopo, a Monte Po arrivano i fratelli Mammoliti in persona. Il tempo di chiudere la trattativa. E i due narcos escono. Il giorno dopo, è il 30 dicembre 2015, Domanico Pellegrino è immortalato mentre transita in viale Felice Fontana. Alle 14.44 la sua auto supera il casello di San Gregorio. Si torna sulla punta dello stivale.Domenico Pellegrino è fermato dalla polizia a Siderno, nel reggino. In auto i poliziotti trovano un vano segreto con all’interno tre chili di polvere bianca. Scatta l’arresto. Ma i Mammoliti hanno già pronto il sostituto. A Catania arriva Vincenzo Scarfone, che viene presentato ad Anastasi. Sono diverse le consegne immortalate dalle telecamere piazzate dalla Squadra Mobile. Il 7 febbraio 2016 arriva nel condomino di Anastasi una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine Giovanni Mirabella. Insieme entrano a casa. Poco dopo il corriere esce dal palazzo con in mano una busta.Il 15 febbraio 2016 Scarfone “effettua l’ennesimo rifornimento”. E questa volta ci sono le intercettazioni. Anastasi parla con il figlio e la moglie. Il suo è un vero e proprio rendiconto: “Li ho visti erano tre pacchetti erano”. Ed indica anche il quantitativo: “Otto chili”. Anastasi va a Nesima, in via Maltese. Qui vi abita Gaetano Mirabella, personaggio storico conosciuto come Cipudda, condannato all’ergastolo e sottoposto al regime di semilibertà al carcere di Rebibbia. In quel periodo Mirabella era in permesso premio. La microspia piazzata nella macchina di Anastasi registra l'incofondibile rumore di una busta. Il 19 febbraio anche Scarfone, il secondo corriere, finisce in carcere. È pizzicato con 50 chili di cocaina. Ma quando uno finisce in cella, è immediatamente pronto il sostituto. Ed è il turno di Giuseppe Cardaciotto. La sua presenza a Monte Po è immortalata dalle telecamere il 6 marzo 2016.Le cimici registrano diverse lamentele. Il calabrese è andato sia a casa di Anastasi che di Carmelo Scilio (il vertice del secondo gruppo di narcotrafficanti smantellato nel blitz di ieri) e non ha trovato nessuno. “Ma sono scomparsi tutti”, si lamenta. E forse c’è un problema di pagamenti. Perché ad un certo punto, Mammoliti entra in auto e dice: “Uno di questi giorni combiniamo una disgrazia qua”. E quando parla uno ‘ndranghetista non si scherza. Ma pare che la situazione sia stata risolta. Forse con l’intermediazione di Gaetano Mirabella, soggetto dal pedigree criminale di un certo peso specifico. Ed è con lui che Mammoliti a fine marzo 2016 concorda un incontro: “Ciao Mimmo il 18??”. “Il 18 alle 5”, risponde il narcotrafficante.