tre uomini responsabili di tentato furto aggravato in concorso per aver, nella notte dello scorso 17 febbraio, forzato la porta dell’Ufficio cassa del parcheggio denominato P.4. al fine di impossessarsi del contenuto all’interno. Ricevuta la denuncia, il personale di Polizia attraverso approfondite indagini supportati dall’accurata visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza e anche grazie alla pregressa conoscenza del tessuto criminale della zona riusciva ad identificare gli autori del reato, P.A. e K. R. (cittadino extracomunitario) entrambi già denunciati qualche mese prima dallo stesso Ufficio di Polizia per reati analoghi, e D.G.L che sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.