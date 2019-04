l’ “Assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie ai rifiuti urbani ai sensi del D.P.R.n.254/03”. Si tratta in particolare di rifiuti relativi alla preparazione dei pasti e all’attività di ristorazione, al vetro, alla carta, imballaggi e rifiuti ingombranti, la spazzatura, indumenti e lenzuola monouso, rifiuti di manutenzione dei giardini, gessi ortopedici, pannolini, ovviamente tutti quei rifiuti che non rivestono carattere di pericolosità e che sono quindi soggetti a diverso smaltimento. Durante la seduta, presieduta da Giuseppe Castiglione, sono state approvate anche sei mozioni delle sette presentate e un ordine del giorno. Queste in particolare impegneranno l’Amministrazione sui seguenti temi:1) Per il settore commercio la minimizzazione dei rifiuti per un minore impatto ambientale. Divieto degli shoppers in polietilene. Divieto di uso di contenitori e stoviglie non biodegradabili.2) Istituzione di nuovi stalli “blu”, gestiti da Sostare, rivolti a residenti, studenti e impiegati pubblici.3) Convenzione per stalli a pagamento.4) Istituzione del senso unico di marcia in via Catania dal viale Bolano a via Amico.5) Proporre istanza al Ministero della Difesa relativamente al personale militare ausiliario ai fini della copertura.6) Istituzione di un tavolo permanente relativamente al sicurezza e al degrado di Corso Sicilia7) Agevolazioni Tari per i commerciati che aderiscono alla campagna “Plastic Free”8) Ipotesi di alienazione per la società di gestione aeroporti siciliani.Trattate anche interrogazioni e interpellanze. Per alcune la trattazione è stata rinviata perché erano assenti i firmatari o perché è stata richiesta una discussione più approfondita sui temi in discussione. Un ulteriore gruppo di interrogazioni è stato rinviato.