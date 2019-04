"L’articolo in ordine al trasferimento del Gal Terre dell’Etna in altra sede, oltre ad essere farcito da una serie di imprecisioni, si caratterizza per alcuni precisi passaggi, a partire dal fuorviante titolo “Il Gal lascia la sede di Riposto “Ambiente incompatibile”. Occorre, in premessa, precisare che la scelta operata dai vertici del Gal di certo non può essere addebitata a un ambiente ostile, peggio ancora se la motivazione del trasferimento è indirettamente associata ad un contesto malavitoso che farebbe impallidire persino piazze dello spaccio come Scampia, considerato che l’articolista scrive che “la struttura, priva di telecamere e sistema di allarme, si trova infatti in una rinomata piazza di spaccio, più volte teatro di operazioni dei carabinieri della Compagnia di Giarre. Insomma non garantirebbe adeguata sicurezza”. Ciò non corrisponde al vero, per quanto apprendiamo dai carabinieri.Nell’articolo, poi, si fa riferimento al furto di qualche computer che, con straordinaria coincidenza si è verificato mentre era in atto il bando di gara per l’acquisto dei nuovi dispositivi informatici. Attendiamo fiduciosi l’evolversi delle indagini. E ancora altri non meglio precisati inconvenienti che stranamente si sarebbero palesati in una struttura oggetto di un recente e importante intervento di ristrutturazione dell’immobile. In un altro passaggio dell’articolo mi si tira in ballo sul fatto che la notizia del trasferimento mi avrebbe fatto arrabbiare. Mi chiedo, non essendo stato interpellato da alcuno chi ha registrato questa mia presunta reazione. E’ comunque vero che ogni spreco di denaro pubblico non mi fa sorridere. Da amministratore di un Comune che fruisce dei servizi del Gal è doverosa la giusta attenzione su ogni attività dell'organo consortile, e in tal senso verrà posta la massima attenzione sugli atti del GAL a partire dall'iter procedurale che riguarda quei bandi in itinere (Programma Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020).Sul trasferimento del GAL si registrano anche opinioni fortemente contrarie. “La decisione repentina adottata dalla maggioranza del cda, non è condivisibile - affermano i componenti del cda Rosario Cerra e Francesco Franco - anche a fronte dei recenti fondi pubblici impiegati per ottimizzare i locali destinati ad uffici del Gal e che ora dovranno essere ripristinati con altri denari dei cittadini. Sorprendente, poi, l’allarme lanciato da Bellia riguardo il furto dei computer che contenendo informazioni e dati sensibili avrebbero dovuto essere protetti da un sistema di vigilanza dinamica, misura che, incomprensibilmente, è stata trascurata dal Gal nell’ambito dei lavori di adeguamento degli uffici. Ciò a maggior ragione dopo che la maggioranza del cda, ha improvvisamente deciso di abbandonare la sede di Riposto a causa del recente furto dei dispositivi informatici. Una motivazione che troviamo pretestuosa e indecifrabile, anche alla luce del pronto intervento del Comune dinanzi ad ogni richiesta di manutenzioni aggiuntive, in un clima di reciproca collaborazione. È inoltre opportuno ricordare che la location di palazzo Allegra è stata oggetto, prima della sua definitiva scelta, di una serie di valutazioni e poi collegialmente ritenuta pienamente idonea per le sue caratteristiche non solo strutturali ma anche geografiche: la vicinanza della biblioteca, i servizi sociali e le diverse scuole che ricadono nella medesima area urbana”.