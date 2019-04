La Squadra Mobile ha fermato un florido traffico di droga nell'asse, ormai storico, tra Catania e la Calabria. La Polizia, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, sta eseguendo un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip di Catania nei confronti di 20 persone (. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze."hanno evidenziato - scrivono gli inquirenti - l’esistenza di due distinti gruppi dediti all'attività di traffico di stupefacenti, disvelando vere e proprie joint venture criminali tra narcotrafficanti catanesi con esponenti delle ‘ndrine calabresi per la compravendita di cocaina e con personaggi palermitani per l’acquisto invece di marijuana".Custodia cautelare in carcere: Carmelo Scilio (74),Gaetano Coppola (67), Antonio Mangano (77) detto "Tony", Vincenzo Lo Gatto (81), Domenico Prestia (70), Davide Marchese (77), Salvatore Anastasi (51), Domenico Mammoliti (68), Francesco Mammoliti (73), Gaetano Mirabella (51) detto "Tanu cipudda", Alessandro Tomaselli (76), Mario Narduzzi (79).Arresti domiciliari: Massimiliano Anastasi (79), Giovanni Mirabella (80) inteso "Johnny", Giorgio Freni (65), Giuseppe Cardaciotto (89), Domenico Pellegrino (71), Vincenzo Scarfone (81), Salvatore Minore (84), e Salvatore De Simone (83)