La Squadra Mobile ha fermato un florido traffico droga nell'asse, ormai storico, tra Catania e la Calabria. La Polizia, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, sta eseguendo un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip di Catania nei confronti di 21 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze."hanno evidenziato - scrivono gli inquirenti - l’esistenza di due distinti gruppi dediti all'attività di traffico di stupefacenti, disvelando vere e proprie joint venture criminali tra narcotrafficanti catanesi con esponenti delle ‘ndrine calabresi per la compravendita di cocaina e con personaggi palermitani per l’acquisto invece di marijuana".Ulteriori dettagli saranno forniti dal dirigente della Squadra Mobile nel corso di una conferenza stampa in Questura.