Teatro dell'azione violenta la piazza di spaccio di viale San Teodoro, precisamente al civico 7. I tre alla fine sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale: anche se per uno dei tre il giudice ha disposto la remissione in libertà. Ma andiamo per ordine. A finire in manette sono Salvatore Belfiore, 30 anni, Patrizio Calogero, 34 anni, e Anthony Longo, 27 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.Nel corso di un servizio antidroga svolto la scorsa notte a Librino dagli uomini della Squadra “Lupi”, precisamente nei pressi del civico 7 di viale San Teodoro, nota piazza di spaccio del quartiere, i militari hanno notato tre sospetti, ognuno con delle mansioni prestabilite (pusher e vedette), mentre piazzavano della droga ai numerosi clienti. Uno dei militari, approfittando del notevole afflusso di acquirenti, si è "infiltrato" per poter avvicinarsi a uno degli spacciatori (Belfiore) che teneva tra le mani una busta di plastica contenente le dosi di stupefacente e anche del denaro in contanti. All’intimazione "fermo carabinieri!, Belfiore ha reagito ed ha iniziato a colpire ripetutamente il militare con delle gomitate allo stomaco senza mai abbandonare sia la busta che i soldi. A quel punto sono arrivati i due complici che con estrema violenza hanno gettato a terra il carabiniere, che, però non mollava la presa. Calogero, a quel punto, ha sferrato un violentissimo pugno al volto del militare, mentre Longo ha cercato inutilmente di sfilargli la pistola. Dopo aver liberato il complice, i tre sono fuggiti e si sono disfatti della droga. Gli altri carabinieri hanno inseguito i tre e li hanno acciuffati e ammanettati. Alla fine del blitz due carabinieri finiti al pronto soccorso. I medici hanno diagnosticato il primo “distacco lamellare osso piramidale mano sinistra, ferita lacero contusa regione sopracigliare destro, trauma spalla destro, polso destro e mano destra” con una prognosi di 25 giorni; mentre per il secondo “trauma spalla destra e caviglia sinistra” con una prognosi di 10 giorni.Il giudice del Tribunale di Catania, in sede di direttissima, svoltasi questa mattina, ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari per Belfiore e Calogero, mentre Longo è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio, che come richiesto dagli indagati si svolgerà con il rito abbreviato.