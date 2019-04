Un briefing che corona la notizia del giorno, l'acquisizione da parte di Sac di Intersac. "La prima cosa che ho detto al momento del mio insediamento è che l'obiettivo del Governo regionale sarebbe stato finalizzato a realizzare in Sicilia una gestione unitaria e omogenea degli aeroporti".e "fa bene il pubblico a vigilare in maniera seria e costante e a controllarne la gestione in termini di trasparenza e di sviluppo"."sei aeroporti e sei altrettante gestioni" sono "un paradosso che non accade da alcun'altra parte, frutto di un individualismo tutto siciliano" che adesso però, osserva Musumeci, "fa a pugni con un mutato contesto internazionale non soltanto logistico e organizzativo, ma anche finanziario". Per questo giudica "un folle chi pensa che servano infrastrutture nuove in Sicilia" mentre, rileva Musumeci, serve invece "riqualificare quelle gia' esistenti" come "suggeriscono il buonsenso da un lato e le ragioni finanziare dall'altro".che "il sistema aeroportuale non sia definito dalla geografia, ma da scelte concrete, unitarie e strategiche". E annuncia che la Regione ha "il dovere" di "perseguire la gestione unica anche per Palermo e Trapani". E su Catania il governatore Musumeci guarda al futuro: "Con questo tasso di crescita del tasso di passeggeri che registra lo scalo, sopra la media nazionale, sono pazzo - chiede - se penso che tra quindici anni Fontanarossa possa arrivare al collasso? E quando si progetta un aeroporto? Se non iniziamo a pensarci adesso - pronostica - non arriveremo pronti"(ANSA).