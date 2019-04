Dall’officina ogni natale sarebbero dovuti arrivare alla “famiglia” 500 euro. Un regalo che secondo il pentito, ex esattore del pizzo, Salvatore Bonanno sarebbe prima finito nelle mani di Aldo Pappalardo e poi sarebbe passato a Salvatore Mazzaglia, esponente dei Santapaola di Mascalucia. Il collaboratore non ha saputo indicare chi per conto del boss incassava i contanti. Ma le indagini della Squadra Mobile, oltre alla testimonianza della parte offesa, hanno portato a definire le responsabilità oltre che nei confronti di Mazzaglia, anche a carico della moglie Angelina Puglisi, del genero Mirko Pompeo Casesa e di Aldo Pappalardo.Dopo la requisitoria del pm Rocco Liguori, che ha coordinato le indagini, il Gup si è ritirato in camera di consiglio ed ha emesso la sentenza: Mirko Pompeo Casesa è stato condannato a 6 anni e 2200 euro di multa, Aldo Pappalardo a 6 anni, 8 mesi e 3 mila euro di multa, Angelina Puglisi, infine, a 3 anni e 2 mila euro di multa. Salvatore Mazzaglia, detto ‘Nino Caccagnu’, sta affrontando il processo abbreviato condizionato. Il Tribunale, nella scorsa udienza, ha accolto la richiesta della difesa in merito al rito alternativo.