Pizzo a imprenditore, indagini chiuse

I reati contestati a vario titolo a Roberto Bonaccorsi, Tiziano Russo e Francesco Messina, assistiti, rispettivamente, dai legali Francesco Trombetta, Claudio Grassi e Cristofero Alessi, sono estorsione e lesioni in concorso aggravate dal metodo mafioso. Una somma di denaro al mese ed una percentuale sull'importo degli appalti aggiudicati, le richieste avanzate dal sodalizio. Aggressioni fisiche e danni ai beni aziendali le ritorsioni paventate.vittima di richieste estorsive. Dieci giorni prima la vittima viene attirata con un pretesto nell'abitazione di Tiziano Russo, 25 anni, all'epoca dei fatti sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane lo attende in compagnia di Francesco Messina, accusato di aver svolto il ruolo di fiancheggiatore. L'imprenditore prima viene accusato di aver importunato la moglie del Russo, poi pestato con violenza e infine minacciato di ulteriori aggressioni qualora non avesse corrisposto 50mila euro per il pizzo non pagato nei cinque anni precedenti, 1000 euro al mese ed il 2% dell'importo degli appalti aggiudicati. La vittima riporta un trauma cranico e varie contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. A quel punto l'imprenditore chiede aiuto ad un “amico”, Roberto Bonaccorsi, che si fa carico di fare da intermediario con i vertici delle articolazioni locali dei clan Laudani e Santapaola Ercolano. Pochi giorni dopo Bonaccorsi riferisce alla vittima: “in tutti questi anni ti sei fatto i cazzi tuoi, non hai portato i soldi a nessuno e quindi ora si cambia”, confermando le richieste già avanzate dal Russo. Nel corso di un nuovo incontro, successivo alla denuncia dell'imprenditore, i carabinieri intercettano il colloquio tra i due. Bonaccorsi riferisce che ad autorizzare Russo a chiedere il pizzo sarebbe stato “Tonino di Piedimonte”, Antonino Di Mauro, figlio di Paolo detto 'u prufissuri', ai vertici del clan Laudani. Di Mauro avrebbe poi informato Benito La Motta, 'il principale del Bonaccorsi', referente locale del clan Santapaola Ercolano, concordando le somma da estorcere. L'imprenditore avrebbe dovuto corrispondere i primi 5000 euro entro la fine di ottobre ed altri 5000 entro Natale. Altrimenti “ti ammazzano di botte ogni giorno”, la minaccia rivolta. Viene, infine, pattuita la consegna di 2000 euro per il 31 ottobre. Lì scatta la trappola. I carabinieri arrestano in flagranza di reato Roberto Bonaccorsi con il bottino appena intascato. Il giorno dopo finiscono in manette anche Tiziano Russo e Francesco Messina. Pochi giorni dopo Francesco Messina e Roberto Bonaccorsi saranno raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare, a vario titolo, per estorsione ed associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione “Smack forever”.