Galeotto fu il commento al post inneggiante ai forni per il Ministro Poletti, o meglio la sua condivisione. Così l’attivista catanese si è giocata un posto al sole a Bruxelles, ma i contorni della sua esclusione aprono una serie di punti di domanda. Non ultimo un dubbio legato alla tempistica: il post incriminato, infatti, risale a tre anni fa. “Purtroppo devo annunciare che non sarò nella lista degli aspiranti candidati alle europee, pur avendo passato il turno”, scrive. Per colpa di chi? “Il fango gettatomi dalla stampa ha sortito il suo effetto”, dice Iuppa in pieno stile grillino. Con queste parole l’attivista, cognata dell’avvocato Fiumefreddo, annuncia sui social la propria esclusione.“Solo qualche precisazione: non sono mie le parole sui forni crematori, mai avrei potuto pronunciarle, non mi appartengono, né le ho condivise, né ho mai messo il like, anzi le ho cancellate appena me ne sono accorta, essendo un commento al mio post (qualche vero hater però, appostato, ne aveva fatto già lo screen shot). Il post risaliva al 2016, cancellato poco dopo, e la mia era una battuta, fuori luogo, me ne scuso, ma pur sempre una battuta”, scrive. Il complotto è servito e si condisce di veleni e sospetti nei confronti degli altri aspiranti eurodeputati. Ma continuiamo a scorrere il post.E via discorrendo. Parla di sé: dalla famiglia al fatto di essere una donna passando per la libertà di espressione si difende. E sul Movimento il taglio non è netto, Iuppa mantiene il profilo della “militante” stemperando le responsabilità dei vertici senza rinnegare la fede pentastellata. “Purtroppo il mio Movimento non ha voluto/saputo difendermi, me ne rammarico: questa è una debolezza che non ci fa del bene, porge il fianco, ci manipola. Votate con serenità e libertà di pensiero, io rimango comunque una donna del Movimento. Sempre a testa alta”, chiosa. Con molta probabilità, sondaggi alla mano, i vertici hanno tentato di prevenire una contro campagna elettorale giocata tutta sulla vicenda. Nel frattempo sul web si moltiplicano le attestazioni di stima nei confronti di Iuppa soprattutto da parte di avversari politici che, inevitabilmente, sottolineano la schizofrenia dei vertici del Movimento e la sincera adesione alla causa grillina dell'attivista. Ma l’esclusione è un potenziale boomerang se si tiene conto che il primo degli esclusi dalla parlamentarie che prenderà il posto di Iuppa è Antonio Brunetto, un giovane che ha mosso i primi passi tra le fila degli alfaniani. Indossando le lenti dell’elettore pentastellato verrebbe da dire “dalla padella alla brace”.