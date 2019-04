Ignoti malviventi, dopo aver fatto ingresso nella struttura, hanno portato via dalla sede del Gal tutti e cinque i computer presenti. Una vera e propria razzia. Pochi giorni dopo l'ennesima violazione ha spinto il consiglio di amministrazione a prendere la drastica decisione. Il Gal dunque dice addio al comune marinaro a distanza di un anno dalla stipula della convenzione che prevedeva la concessione dei locali di palazzo Allegra per sei anni e a pochissimi mesi dall'effettivo insediamento. La sede di via De Maio sarebbe ritenuta poco sicura dal cda del Gal. La struttura, priva di telecamere e sistema di allarme, si trova infatti in una rinomata piazza di spaccio, più volte teatro di operazioni dei carabinieri della Compagnia di Giarre. Insomma non garantirebbe adeguata sicurezza. Ma non sarebbe questo l'unico problema rilevato. “Quello che è successo recentemente – dichiara il presidente del Gal Concetto Bellia – è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In realtà ci siamo resi conto sin da subito che quella sede non è compatibile con le attività del Gal. Abbiamo rilevato problemi di umidità ed altri piccoli inconvenienti. Certo subire un furto ed una seconda effrazione nel giro di pochi giorni non rende possibile lavorare serenamente”. La nuova sede dunque sarà presto operativa in una vecchia scuola ristrutturata di Rovittello, frazione di Castiglione di Sicilia. Una decisione che avrebbe irritato non poco il sindaco di Riposto Enzo Caragliano. “A me dispiace per il sindaco Caragliano ma non potevamo fare altrimenti – conclude Bellia – Condivideremo la nuova sede di Castiglione con il Consorzio di Tutela dei Vini dell'Etna. In un momento in cui fare sistema è fondamentale questo ci consentirà di lavorare meglio insieme”.