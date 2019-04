E' subentrato al parigrado Brent Trickel che ha lasciato l'isola dopo tre anni per essere destinato al college militare dell'esercito americano Us Army's Command and general staff college di Fort Leavenworth in Kansas. La cerimonia di cambio di consegne e' stata presieduta dall'ammiraglio di divisione Rick Williamson, comandante della Regione navale per l'Europa, l'Africa e l'Asia Sudoccidentale. Durante il suo incarico il capitano di vascello Trickel ha guidato la base americana di Sigonella per l'esercitazione Nato "Dynamic manta" e l'operazione Odyssey resolve, alle quali l'installazione Usa ha partecipato confermando quello che ha definito "il suo ruolo di centro nevralgico del Mediterraneo". Inoltre, durante il suo comando, la Nas Sigonella e' stata la base operativa del summit G7 di Taormina del 2017 ed ha ospitato il primo discorso ufficiale del presidente Donald Trump indirizzato direttamente ai militari. Per il capitano di vascello Kevin Pickard Jr, aviatore di marina, e' un ritorno a Sigonella dove ha prestato servizio al Quarto Gruppo Elicotteri. Ha al suo attivo piu' di 3.600 ore di volo su elicotteri TH-57, HH-1N, MH-53E, e MH-60S. La Nas Sigonella fornisce supporto logistico al Comando della Regione Navale per l'Europa, l'Africa e l'Asia Sudoccidentale nonche' alle unita' della Quinta e Sesta flotta Usa ed alle forze Nato nel Mediterraneo. (ANSA).