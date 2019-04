L’emendamento al Collegato approvato ieri in commissione Bilancio, presentato dall’assessore regionale Gaetano Armao, in grado di permettere nel 2019 l’utilizzo del fondo di garanzia regionale da 40 milioni (cifra massima) per i comuni in dissesto che non navigano in buone acque dal punto di vista finanziario è un ottimo punto di partenza per la città di Catania.A Palazzo degli Elefanti c’è dunque grande attesa per il voto dell’aula chiamata la prossima settimana ad approvare l’emendamento già ribattezzato “Salva Catania” che potrebbe liberare un tesoretto” da 33 milioni di euro per i Comuni e 7 per le province. Un risultato (l’estensione del periodo di erogazione dei fondi dal 2018 al biennio che comprende il 2019) con ricadute importanti sulla città che arriva dopo la chiamata a raccolta della deputazione catanese da parte del sindaco Salvo Pogliese.“Questo emendamentoci permetterebbe di mitigare le difficoltà di liquidità consentendoci di pagare gli stipendi dei dipendenti comunali e delle partecipate, parliamo, infatti, di un’a un’anticipazione di fondi di competenza dell’Ente”, spiega l’assessore. Fondi dunque vincolati a specifiche voci di spesa, non un finanziamento ma un’anticipazione di denaro da “rimborsare – si legge nel testo- in cinque annualità al soggetto bancario dal dipartimento regionale delle autonomie locali che è autorizzato a trattenere la rata annuale a valere sui trasferimenti in favore dell’ente locale richiedente che ha ottenuto l’erogazione delle risorse”. “Il fondo di garanzia è “uno strumento diretto a facilitare l’accesso al credito bancario da parte degli enti locali siciliani in dissesto e in predissesto con un piano di riequilibrio pluriennale per il pagamento degli stipendi, parte fissa, e degli oneri contributivi dell’ente locale stesso e delle proprie partecipate”, si legge nel testo.Regione serviranno a coprire solo parte del fabbisogno dell'ente e che permangono gravi criticità economiche. A partire da quelle legate ai servizi sociali che, al netto delle rassicurazioni odierne, restano un settore a rischio che potrebbe provocare uno tsunami sociale dalle conseguenze inimmaginabili. Fondamentale resta dunque il recupero dell'evasione fiscale e, in generale, l'aumento del gettito tributario, più volte indicato dall'amministrazione come percorso obbligato per il risanamento.